Zamieszanie z przejazdem na placu Wolności w Bydgoszczy – otwarty czy nie? Na miejscu trwają prace

– Bydgoscy kierowcy mogą już przejechać od strony ul. Gimnazjalnej i Piotra Skargi w kierunku ul. Gdańskiej. Ulica Pl. Wolności jest otwarta dla ruchu – czytamy wtorkowy wpis na oficjalnym profilu miasta bydgoszcz.pl. We wpisie zamieszczono link do artykułu z 5 lutego na portalu „Bydgoszcz Informuje” prowadzonym przez UMB. W tytule czytamy, że to „zakończenie prac nad zbiornikiem retencyjnym”, ale jak wcześniej kilkukrotnie informowało miasto i MWiK, te zakończyły się w grudniu. Utrudnienia w wielu punktach miastach to prace wykończeniowe przy odtwarzaniu nawierzchni.

Komunikat w sprawie otwarcia przejazdu znalazł się również na stronie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Szybko okazało się jednak, że ruch samochodów nadal jest niemożliwy. Bydgoszczanie w mediach społecznościowych zaczęli wrzucać zdjęcia góry piasku wysypanej na placu, która uniemożliwiała dojazd do ul. Gdańskiej. W środę rano przed godz. 10 sprawdziliśmy sytuację na miejscu – góry piasku nie ma, ale wciąż trwają tam prace. Postawiono również barierkę uniemożliwiającą przejazd.