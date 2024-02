Prace wodociągowe w Bydgoszczy skończone, ale utrudnienia nie zniknęły. W lutym otwarcie dwóch ulic

W bliskim sąsiedztwie nadal nieprzejezdna jest jedna strona al. Mickiewicza, co powoduje, że objazdami w kierunku Morskiej wciąż jeżdżą linie autobusowe 71 i 77. Bez zmian jest także przy placu Wolności, gdzie w miejscu prowadzonych prac na odcinku od Gimnazjalnej do Gdańskiej nadal nie ma przejazdu.

Realizacja dużego projektu budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy miała potrwać do 11 grudnia 2023 roku. W tym terminie spółka poinformowała, że wszystkie prace technologiczne umożliwiające funkcjonowanie zbiorników, objęte projektem, zostały zrealizowane na czas. Dla kierowców to jednak niewiele zmieniło, bo roboty wykończeniowe nie były w tym ujęte. Te z uwagi na warunki pogodowe w wielu miejscach trwają dłużej.

Bez konkretów

– Oczywiście, tak jak wszyscy mieszkańcy, nie jestem z tego zadowolony, że to się tak długo ciągnie, ale dlaczego tak jest, a nie inaczej, to powinien pan prezes MWiK tu odpowiedzieć, bo my takiej szczegółowej wiedzy nie mamy. Czy gdzieś beton stygnie, czy nie produkuje się w tej chwili asfaltu, bo w zimie się nie produkuje. Trzeba uruchamiać na naszą prośbę produkcję – tłumaczył prezydent miasta.

Rafał Bruski dodał, że do czasu aż ostatnia dziura związaną z inwestycją nie będzie zasypana, to na każdą sesję będzie zapraszał prezesa MWiK, aby ten odpowiedział na pytania radnych.

Otwieranie etapami

– Generalnie jest taka zasada, że MWiK odtwarza nawierzchnię tam, gdzie realizuje swoje inwestycje. ZDMiKP tymczasowo odbierając niektóre z tych inwestycji zawarł stosowne zapisy w tych odbiorach służące temu, że jeśli MWiK, czyli wykonawca nie zdąży w określonym terminie przy sprzyjających warunkach pogodowych dokończyć inwestycji, położyć warstwą ścieralną, oznakować dany odcinek ulicy, to ZDMiKP ma na to zabezpieczone środki – może to zrobić w formie wykonania zastępczego. Jeżeli takie rzeczy będą się działy, że gdzieś będzie opóźnienie, to takie działania będą podejmowane – uzupełnił Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.



Wspomniany termin to 30 kwietnia. Taki też widnieje w zakładce utrudnienia na stronie ZDMiKP przy wszystkich zadaniach związanych z inwestycją MWiK, także przy ul. Słowackiego, która obecnie jest przejezdna. Nie jest to jednak data, w której zakończą się wszystkie prace i znikną utrudnienia, bo część ulic może być przejezdna wcześniej.

Jak dowiadujemy się w spółce MWiK, jeśli warunki pogodowe będą sprzyjać, do 16 lutego zakończone zostaną prace wykończeniowe przy odtworzeniu nawierzchni na ulicach Ugory i Stawowej. Ma to pozwolić na to, żeby jeszcze w drugiej połowie miesiąca udostępnić zamknięte obecnie fragmenty jezdni do ruchu.