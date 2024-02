Awaria wodociągowa na Gajowej w Bydgoszczy usunięta. Ulica będzie zamknięta do przyszłego tygodnia Michał Sierek

We wtorek (13 lutego) na ulicy Gajowej w Bydgoszczy doszło do poważnej awarii wodociągowej. Ulica została zalana. Jak poinformowały MWiK w Bydgoszczy, źródło wycieku zostało już usunięte. Trzeba będzie jednak naprawić nawierzchnię - odcinek ulicy Gajowej pozostanie zamknięty do przyszłego tygodnia.