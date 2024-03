Idzie rak przez nasz region… Mamy, czego sami chcieliśmy? - Kronika bydgoska

Niemniej dziwne wydaje mi się to, że region pełen lasów i jezior, przynajmniej w północnej części, niesie takie zagrożenie rakiem. Najnowsze dane, podsumowujące rok 2021, pokazują, że jesteśmy na drugim miejscu w Polsce pod względem zachorowalności i umieralności (co za okropne, także językowo słowa!) na nowotwory złośliwe. Ba, wskaźniki te w odniesieniu do jednego z najgroźniejszych nowotworów - raka płuc - czynią z naszego województwa krajowego lidera! A zdrowe płuca kojarzą się nam przecież z żywicznym leśnym powietrzem, którego wokół Bydgoszczy przecież nie brakuje.

Niestety, nie brakuje też częstujących atmosferę smrodliwym dymem „kopciuchów”, z którymi walka w Kujawsko-Pomorskiem jest dla mnie wyjątkowo obłudnym hasłem. Jak bowiem racjonalnie można bronić decyzji radnych sejmiku, którzy przegłosowali obowiązującą od stycznia uchwałę antysmogową, zakazującą używania kotłów grzewczych o niskich parametrach jakości, mając świadomość, że w regionie wciąż mamy ponad 120 000 gospodarstw domowych ogrzewanych „kopciuchami”?

Mało tego, przepis wszedł w życie jednocześnie z wyjaśnieniami marszałka województwa, że łamiących go na razie nie powinno się karać, bowiem wkrótce powstanie zespół mający opracować formy pomocy finansowej dla rodzin, których nie stać na pozbycie się „kopciucha”. Zespół, owszem, powstał i nawet już raz się zebrał. Tyle że na razie, po kwartale obowiązywania uchwały antysmogowej, nic z tego nie wynika. Gdybym więc był właścicielem „kopciucha” w naszym województwie, to nawet mając pieniądze na jego wymianę, nie śpieszyłbym się z tym wydatkiem. Bo i po co? Nikt grzywnami nie straszy, a może tym z końca kolejki do wymiany pieca jakiś publiczny grosz na to kapnie.