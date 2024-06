Fordon coraz częściej odwiedzają goście z zagranicy. W ostatnim czasie doktorant z Bazylei i potomkowie rodziny Cohnów

Szwajcar, co Polskę pokochał

- Przewód doktorski trwa parę lat. Za rok ma obronę i teraz był w Polsce, żeby zbierać materiał ikonograficzny, dodatkowe informacje. Oprowadzałem go po wszystkich miejscach pamięci w Bydgoszczy, ale byliśmy też w Koronowie, w Tryszczynie, w Dolinie Śmierci, na cmentarzu bohaterów - opowiada Rączka. - Gdy poznałem Lucę, myślałem, że to jest syn emigrantów, a on pochodzi z kantonu niemieckojęzycznego. I po prostu zakochał się w Polsce, w naszych zupach, w polskiej gościnności. To może brzmieć tak trywialnie, ale tak jest, że jesteśmy otwarci, szczególnie otwarci na obcokrajowców, którzy w jakiś sposób interesują się naszą historią. Tym bardziej jesteśmy dla nich przychylni.

Przerwana ciągłość historii fordońskich żydów

Wspólnie odwiedzili fordońskie miejsca, poszli do synagogi, na cmentarz. - Byli dobrze przygotowani, opowiadali, że ich przodkowie pochodzą właśnie z Wrześni, z Trzemeszna, z Wielkopolski. Dla mnie też była to taka wartość dodana, wymieniamy się informacjami, takie spotkania przynoszą korzyść obu stronom - mówi Rączka.

To była, jak podkreśla wiceprezes SMSF, pierwsza rodzina żydowska, która miała potomków tutaj i która w ostatnich latach odwiedziła Fordon. - Jeżeli chodzi o historie dawnych żydowskich mieszkańców Fordonu, tu nie ma ciągłości - zaznacza Rączka. - Zagłada ją przerwała, ale tak naprawdę w przypadku Żydów Bydgoskich i Fordońskich, większość tych mieszkańców wyjechała jeszcze w czasach zaborów, inni z kolei do 1926 roku. I faktycznie nie ma już nikogo, kto się by urodził w Fordonie i wspominał swoje dzieciństwo tutaj. Zwykle są to już potomkowie potomków. To taka przerwana historia, tym większy był to dla mnie zaszczyt, że mogłem oprowadzić tych ludzi po okolicy, pokazać im część historii ich przodków.