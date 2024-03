Debata z kandydatami na prezydenta Bydgoszczy w studiu Polskiego Radia PiK

Rafał Bruski stwierdził że w "samorządzie można zrobić wszystko, potrzeba konsultacji i pieniędzy". Zwrócił uwagę, że w ostatnich latach rząd PiS zmniejszał dochody samorządów, co przyniosło straty dla miasta wysokości ok. 500 mln zł.

Przypomnijmy, że do fotela prezydenta Bydgoszczy startuje czworo osób:

Maja Adamczyk podkreśliła , że będzie rozwijać miasto w "każdym kierunku". - Każdy zakres komunikacyjny jest ważny - stwierdziła. - Osobiście dostałam multum informacji od pasażerów komunikacji miejskiej, którzy głównie się na to skarżą, że autobusy nie są punktualne, że nie ma połączeń na ulice Hutniczą.

Pierwsze pytanie, losowo wybrane dotyczyło tego, czy Bydgoszcz ma być miastem dla kierowców, rowerzystów czy pieszych. - Oczywista odpowiedź, że jest dla pasażerów komunikacji miejskiej - stwierdził Rafał Bruski. - Ale równoznacznie po mieście musza się poruszać kierowcy, rowerzyści i piesi. Stąd wielkie inwestycje w tramwaje, rozbudowa sieci tramwajowej, to jest także współpraca z rządem, trafią do nas kolejne miliony euro.

Łukasz Schreiber podkreślał: " Po trzynastu latach marazmu Bydgoszcz straciła na rzecz Torunia wielkie imprezy . Stoi w korkach i rozwoju. Obiecuję, że będzie to prezydentura dialogu. Chce, żebyśmy wszyscy znowu byli dumni z naszego miasta."

Łukasz Schreiber stwierdził wprost: - Niezależenie od tego, jaka formę poruszania wybieramy, na końcu jesteśmy pieszymi. Czyli jak najwięcej miejsc przyjaznych dla pieszych. Nie chcę także strefy czystego transportu, nie chcę narzucać nikomu, jaką formę komunikacji ma wybierać. Chcemy jednak ludzi zachęcać do komunikacji miejskiej. Pan prezydent powiedział, że to jest najważniejsza forma, choć po obecnych działaniach magistratu tego nie widać. Chcielibyśmy zaproponować bezpłatną komunikację w roku 2024. Od nowego roku - jej nowy wymiar, kursowanie autobusów co 5-10 minut.