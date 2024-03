Rafał Bruski o proekologicznych działaniach dla Bydgoszczy. Co musi być priorytetem?

Ekologiczny transport

Zdrowa dla środowiska energia

Kolejnym ważnym obszarem działań, na który Rafał Bruski zwrócił uwagę to energia cieplna. - Kopciuchy to nie tylko problem Bydgoszczy ale i całej Polski - stwierdził Bruski i przyznał, że w tej sprawie potrzebne są duże inwestycje. Prezydent wyraził nadzieję, że będą one realizowane między innymi ze środków KPO. Zapowiedział duże inwestycje KPEC, by możliwość ogrzewania ciepłem sieciowym była jak najszersza.