Cztery sierpniowe soboty z uwielbianą Fontanną Muzyki! Zobacz program darmowych koncertów

"Sopranowe Trio. Bellcanti Opera Girls"

Koncert pierwszy to "Sopranowe Trio. Bellcanti Opera Girls", które zaprezentują się publiczności w Parku Kazimierza Wielkiego przy Fontannie Potop w sobotę, 5 sierpnia o godz. 18. Zespół Bellcanti to Karolina Sołomin, Iwona Wall, Maria Malinowska i Mateusz Lipiński. Jak pisze organizator, "koncerty zespołu Bellcanti to niezapomniane, muzyczne podróże w nowej, nieoczywistej, operowej wersji. Bellcanti to śpiew, muzyka, sztuka, harmonia i... chwile wytchnienia od codzienności" Podczas koncertu inaugurującego "Festiwal Fontanna Muzyki 2023" usłyszymy największe hity operowe i operetkowe na sopranowe trio, fortepian i kwartet smyczkowy.