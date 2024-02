Bydgoski Ruch Miejski pokazuje swoje postulaty przed wyborami. Ale nikogo nie popiera

5x5 dla Bydgoszczy to lista postulatów Bydgoskiego Ruchu Miejskiego w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi

Stowarzyszenie Bydgoski Ruch Miejski przedstawiło postulaty w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi do 2030 roku. Jego przedstawiciele zastrzegli, że nie popierają żadnej partii i żadnego kandydata, ale chcą zorganizować debatę na temat swoich i, jak stwierdzili, pomysłów mieszkańców Bydgoszczy.

Ogłaszamy postulaty do 2030 roku jako grupa działaczy - stwierdził podczas wtorkowej konferencji prasowej Patryk Konsorski, wiceprzewodniczący stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski. Postulaty nazwano "5x5 dla Bydgoszczy". - Nasze inicjatywy mają na celu przyczynienie się do bezpieczniejszego środowiska miejskiego. "5x5" to pięć grup tematycznych. Pierwsza grupa jest przeznaczona dla pieszych. - Tu nasza misją jest "zero", czyli spowodowanie, że na ulicach Bydgoszczy do 2030 roku nie będzie wypadków śmiertelnych wśród pieszych na drogach - stwierdził wiceprzewodniczący. Proponujemy także m.in. strefy piesze w Śródmieściu.

Dla rowerzystów i poprawa komunikacji

Inne propozycje dotyczą rowerzystów, to m. in. tworzenie velostrad wzdłuż Kanału Bydgoskiego i Brdy, w Lesie Gdańskim i wzdłuż trasy W-Z. Velostrada to wydzielona od ruchu drogowego, szeroka droga rowerowa o wysokich parametrach, np. pozwala np. na jazdę 2 osób obok siebie w obu kierunkach. - W większości przypadków velostrady w Bydgoszczy mogą powstać z dala od głównych dróg, co pozwoli na jazdę bez spalin i hałasu, jak i na pominięcie sygnalizacji drogowej - stwierdzają członkowie stowarzyszenia.

BRW uznaje, że niezbędne jest podniesienie wydatków bieżących na funkcjonowanie komunikacji i przywrócenie poziomu 11 procent rocznego budżetu miasta, a także priorytet dla ruchu tramwajowego na skrzyżowaniach poza szczytem, więcej buspasów, a także reorganizacja siatki połączeń. - Obecna siatka autobusowa ma mankamenty, które należy pilnie poprawić, bowiem ostatnie duże zmiany w siatce miały miejsce ponad 10 lat temu - stwierdził wiceprzewodniczący BRW. Stowarzyszenie postuluje także przyspieszenie budowy przystanków wiedeńskich na Gdańskiej, a także ich powstanie na ul. Nakielskiej.

Nowe parki

Wśród postulatów znalazły się także te dotyczące zieleni miejskiej. To przede wszystkim nowe parki - park na górkach fordońskich, park zamkowy, park na Kapuściskach i park centralny z wykorzystaniem terenów zalewowych. "W Bydgoszczy wymiana tzw. “kopciuchów” postępuje bardzo wolno: pozostaje do wymiany ok. 20.000 pieców – należy wymieniać min. 1.000 rocznie

Miasto powinno wymieniać źródła ciepła w zasobach ADM oraz wspierać finansowo i organizacyjnie mieszkańców, którzy mogą i chcą wymieniać piece" - stwierdza BRW.

Kolejny pakiet pomysłów dotyczy ruchu aut, ale nie tylko. Zdaniem stowarzyszenia, konieczne jest zaplanowanie przedłużenia trasy tramwajowej z pętli Kapuściska do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i potencjalnie do nowego przystanku kolejowego “Bydgoszcz Żółwin”, bo w miejscu przystanku kolejowego istnieje potencjał na utworzenie węzła przesiadkowego.

Nikogo nie popierają

Patryk Konsorski podkreślił, że BRW nie popiera żadnej partii ani kandydata w wyborach samorządowych, chce tylko wywołać dyskusję na temat tych propozycji, a nawet zorganizować debatę. Nie chciał także komentować propozycji Łukasza Schreibera, kandydata na fotel prezydenta miasta, żeby do końca 2024 roku komunikacja miejska była darmowa po to, by przygotować plan na jej restrukturyzację.

- Odcinamy się od używania określenia "ruch miejski" przez polityków - dodaje Paweł Górny, przewodniczący BRM.

Wideo Czy miłość to romantyzm czy biologiczna kalkulacja?