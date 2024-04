Bydgoski port ponoć świetny, ale i tak musi gonić - komentarz Jarosława Reszki

Z tego, że bydgoski port żyje i ma się nieźle, cieszyć się trzeba tym bardziej, że perspektywy powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego na sąsiednim Mazowszu są coraz bardziej mgliste. Wiele wskazuje więc na to, że nasz region będzie musiał nadal chuchać na najbliższe okno na świat. W tym kontekście miło powitać w bydgoskiej w ofercie nowy kierunek: Egipt. Wprawdzie ożyje on dopiero w Wigilię, lecz w wypadku Egiptu zima to wcale nie najgorsza dla Europejczyka pora roku. Letnie upały w Egipcie są tak dokuczliwe, że Polak, jeśli nie chce ryzykować poparzenia czy udaru, niemal całe wakacje spędza na terenie hotelu. Zima tam jest znacznie lepsza do zwiedzania. Średnia temperatura grudnia to 20 stopni, a temperatura wody w morzu - 24 stopnie. Bajka!