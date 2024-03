Bydgoski klub "Mózg" kończy 30 lat. Z tej okazji impreza w Młynach Rothera, multimedialne instalacje i koncert

Wydarzenia z okazji 30-lecia "Mózgu" mają trwać przez cały marzec, ale to główne odbyło się w piątek na Wyspie Młyńskiej. Było 30 telewizorów na 30 lat, a tajemniczy John Citizen dostarczył własną instalację pod hasłem "Make art not war".

Wydarzenia z okazji 30-lecia "Mózgu" mają trwać przez cały marzec, ale to główne odbyło się w piątek na Wyspie Młyńskiej. Było 30 telewizorów na 30 lat, a tajemniczy John Citizen dostarczył własną instalację pod hasłem "Make art not war". Jeśli "Mózg" to i muzyka, a tu wyjątkowy występ kwartetu założonego przez Sławka Janickiego.

Urodziny kultowego bydgoskiego klubu "Mózg" rozpoczęły się mocnym akcentem w Młynach Rothera w Bydgoszczy. W piątek 1 marca. Mózg to działające w Bydgoszczy, od marca 1994 roku, centrum sztuki. To klub z salą koncertową, galeria sztuki, studio nagraniowe, przestrzeń na rezydencje i pracownie artystów. W Mózgu organizowanych jest około 100 wydarzeń rocznie, a ten wyjątkowy punkt na mapie Bydgoszczy odwiedzają tysiące artystów, którzy rozsławili to miejsce w środowiskach twórczych na całym świecie. W tym roku Bydgoszcz świętuje 30. urodziny kultowego bydgoskiego klubu. – Młyny Rothera to dobre miejsce na docenianie sceny artystycznej miasta i pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa. Dlatego wspólnie świętujemy 30. urodziny klubu Mózg. Wróćcie pamięcią do chwil spędzonych w Mózgu. A jeśli jeszcze tam nie byliście ‒ zobaczcie, co czeka na Was przy Parkowej 2 – wydarzenie zapowiadał Sławomir Czarnecki, dyrektor Młynów Rothera.

W ramach świętowania 30. urodzin klubu Mózg w Młynach zostały zaprezentowane dwie instalacje oraz odbędą się wydarzenia przybliżające spotkania historię bydgoskiego Mózgu, idee zawarte w tym projekcie oraz skalę jego działania.

"Audiowizualna instalacja retrospektywna „Co słychać w Mózgu?”, prezentuje działalność i doświadczenia artystów, którzy tworzyli i tworzą Mózg. Instalacja składa się z 30 monitorów, na których w sposób zapętlony wyświetlane są materiały filmowe. Autorami koncepcji instalacji są: ZbyZiel i Sławek Janicki, producent wszystkich prezentowanych materiałów." – Jako, że przez te lata staraliśmy się robić wideodokumentracje działań programowych Mózgu, pojawił się pomysł przedstawienia części naszych audiowizualnych archiwów. Ale jak pokazać na ekranie kilkadziesiąt godzin materiałów? Tu pojawił się pomysł, aby wiele obrazów pokazać jednocześnie i dać oglądającym możliwość wyboru tego, co będą oglądać. Liczba telewizorów przy 30 urodzinach była już oczywistością - mówi Sławek Janicki.

To muzyk, filmowiec, kurator wydarzeń artystycznych, współtwórca tzw. Sceny Yassowej, która miała swoją siedzibę w legendarnym bydgoskim klubie Mózg, założonym w 1994 roku, prowadzonym do dziś przez... Janickiego. Na ekranach ustawionych na specjalnie zaprojektowanej konstrukcji prezentowane są: koncerty, rozmowy oraz programy telewizyjne wyprodukowane w Mózgu: Kawałki Mózgu, Notes Kulturalny, SuperSam+1, Mózg on Screen-live – mówi W Młynach można obejrzeć także instalację wizualną Make art not war, której autorem jest John Citizen. Nieujawniający się artysta, prawdziwy Nowhere Man, przekazał Mózg Foudantion projekt instalacji "Make art not war", z okazji odbywającej się w 2016 roku 14 edycji Mózg Festival – Festiwalu Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych. Instalacja dotychczas była eksponowana przed bydgoskim Mózgiem, w Warszawie oraz w Sokołowsku, a w 2024 roku wraca do Bydgoszczy, do Młynów Rothera.

Jedyny taki kwartet

Dopełnieniem tego wydarzenia był koncert kwartetu zainicjowanego specjalnie na tę okazję przez jednego z dwóch założycieli Mózgu, kontrabasistę Sławka Janickiego, który zaprosił do współpracy trójkę artystów młodszego pokolenia, również ściśle z Mózgiem związanych: saksofonistę Marka Pospieszalskiego, perkusistę i elektronika Qbę Janickiego oraz Michała Szotę.

Organizatorzy zapraszają także na spotkanie „Dbaj o swój Mózg – to dobre dla Ciebie”, które odbędzie się w Młynach w sobotę, 2 marca, o godz. 18. Będzie nieco historii bydgoskiego klubu. "Spotkanie będzie miało charakter otwartej dyskusji z publicznością. Wydarzenie poprowadzi Grzegorz Tyszkiewicz, który do dyskusji zaprosi: Elę Jabłońską, Piotra Grygora, Sławka Janickiego, Qbę Janicki, Grzegorza Pleszyńskiego, ZbyZiela oraz publiczność zgromadzoną w Młynach. Natomiast 29 marca, o godz. 18, w Młynach odbędzie się koncert. Okołomózgowa Orkiestra Urodzinowa pod dyrekcją Marka Chołoniewskiego zagra w postindustrialnych przestrzeniach Młynów Rothera i zagwarantuje Wam wyjątkowe doświadczenie muzyczne. Orkiestra ma charakter otwarty, w jej skład wchodzą różnorodni muzycy", czytamy w zapowiedzi organizatora. Wszystkie wydarzenia i instalacje w ramach „Mózg w Młynach – obchody 30. Urodzin klubu Mózg” są bezpłatne, na część z nich obowiązują jednak zapisy. Instalacja „Co słychać w Mózgu?” będzie dostępna w Młynach do 30 marca, codziennie, w godzinach otwarcia instytucji. Instalację „Make art not war” można podziwiać przez okna Spichrza Mącznego (od strony tarasu i od strony Wyspy Młyńskiej) do 31 marca. Na obie instalacje obowiązuje wstęp wolny.

