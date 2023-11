Bydgoska "Samochodówka" szykuje się do jubileuszu 50-lecia szkoły [zdjęcia]

Budynek VII LO zmieni się nie do poznania. Na placu budowy prace idą pełną parą

Będzie cykl spotkań z absolwentami w szkole i nie tylko

- Musieliśmy podzielić się zadaniami, bo pracy przy organizacji jubileuszu jest całkiem sporo - mówi Janusz Tomas. - Poszukujemy też sponsorów, którzy wsparliby nas w tym przedsięwzięciu. Zapraszamy zatem do współpracy pracodawców i przyjaciół naszej szkoły.

Plakat jubileuszowy już jest. - Przygotował go były wicedyrektor naszej szkoły Ireneusz Kulczyk, który także jest absolwentem "Samochodówki" - mówi Janusz Tomas. - W grudniu br., a najpóźniej w styczniu 2024 r. rozpoczniemy również w szkole cykl spotkań z naszymi znanymi absolwentami. Jest też pomysł, by na jubileusz powstał Hymn Samochodówki . Tekst napisał już Krzysztof Torbus z Krakowa. Wśród absolwentów mamy utalentowanych muzyków, wśród nich Krisa Forbota, który zadba o oprawę muzyczną.

Jubileuszowa gala i piknik motoryzacyjny

- Zazwyczaj organizujemy "Motomajówkę", ale z uwagi na jubileusz przenosimy tę imprezę właśnie na 25 maja, by mogli w niej wziąć udział nasi absolwenci - mówi Janusz Tomas. - Zaprezentujemy stare i nowe pojazdy oraz motocykle. Zaprzyjaźnione z nami salony samochodowe zadeklarowały, że wystawią auta. Przygotujemy też poczęstunek.

"Samochodówka" planuje również przemarsz z udziałem motocykli i aut ulicami miasta.

- To byłaby też fajna atrakcja dla mieszkańców, a my w ten sposób moglibyśmy pokazać się na zewnątrz i promować w ten sposób szkołę - mówi Janusz Tomas. - Ponadto z okazji jubileuszu powstaje okolicznościowe wydawnictwo poświęcone Zespołowi Szkół Samochodowych. Mieliśmy je, gdy szkoła świętowała 30-lecie, 40-lecie. To i na 50-lecie musi być.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Samochodowych wchodzą: Technikum Samochodowe nr 12 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12 Samochodowa. W szkole pracuje 78 nauczycieli. Uczęszcza do niej 708 uczniów.

W placówce funkcjonują też Stacja Kontroli Pojazdów dostępna na wszystkich kierowców oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców uprawniony do prowadzenia kursów nauki jazdy, z których korzystają tylko uczniowie.

