Budynek VII LO przechodzi kompleksową termomodernizację. Eko-inwestycja przyniesie duże oszczędności

- Zaaklimatyzowaliśmy się w nowym miejscu, ale czekamy na powrót do całkiem odmienionej szkoły przy ul. 11 Listopada - mówi Janusz Kitajgrodzki, dyrektor VII LO. - W budynku przy ul. Kościuszki, gdzie teraz przebywamy, jest co prawda, jedna kondygnacja więcej niż w naszej stałej siedzibie, ale sal mamy mniej. Dlatego zrezygnowaliśmy ze stołówki i zaadaptowaliśmy pomieszczenie na potrzeby zajęć lekcyjnych. Udało się tak ułożyć plan lekcji, by zajęcia dydaktyczne najpóźniej kończyć o godz. 15.30.