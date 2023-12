Bydgoska Para Roku 2023? Rejent i pilot… do telewizora - Minął tydzień

Seniorka zwróciła się więc o pomoc do swojej synowej, od której właśnie usłyszałem tę anegdotę. Na infolinii telewizji kablowej panie dowiedziały się, że niestety kurier pilotów nie dostarcza, ale nowy egzemplarz może odebrać w punkcie obsługi klienta, funkcjonującym w bydgoskiej megagalerii Zielone Arkady . A jako że zainteresowana osobiście nie może go odebrać, powinna napisać upoważnienie dla kogoś, kto zrobi to w jej imieniu.

Następnego dnia do Zielonych Arkad wybrała się synowa, wyposażona w podpisane przez teściową upoważnienie. Wróciła jednak w pustą ręką. W punkcie obsługi klienta usłyszała bowiem, że… upoważnienie do odbioru pilota do telewizora musi być poświadczone notarialnie!

Jak rozumiem, obie panie powinny wcześniej umówić wizytę u notariusza i wnieść stosowną opłatę za jego usługę. Jako że wartość pilota do telewizora prawdopodobnie nie przekracza 3000 złotych, taksa notarialna byłaby minimalna, wynosząca drobną stówkę. Dopiero po zapchaniu teściowej na wózku inwalidzkim do kancelarii notarialnej, zapłacie, odbiorze poświadczonego przez rejenta dokumentu (jeśli dałoby się odebrać go od razu) i zapchaniu wózka ze starszą panią z powrotem do domu, synowa mogłaby ponownie kopnąć się do Zielonych Arkad i tam – za darmo! - odebrać upragnionego pilota.