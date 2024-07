Bydgoscy społecznicy z "Dzięki Wam" ostatni raz remontują lokal po pożarze. Tym razem pomagają pogorzelcom z Osowej Góry

Jak już informowaliśmy - jako pierwsi - "Dzięki Wam" powoli wygasza swoją działalność. Będzie funkcjonowało tylko do grudnia br. Taką decyzję podjęto 14 czerwca br. podczas corocznego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zanim to jednak nastąpi, członkowie i wolontariusze "Dzięki Wam" postanowili po raz ostatni pomóc w remoncie.

- Historia zatoczyła koło - mówi Adam Jaworski, prezes Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Potrzebującym "Dzięki Wam". - Po nawałnicy w 2017 r., która przetoczyła się przez nasz region, zaczynaliśmy działalność naszego stowarzyszenia od remontu zniszczonego przez pożar mieszkania pani Arletty z bydgoskiego Wzgórza Wolności. No i kończymy także remontem charytatywnym lokalu strawionego przez ogień. Tym razem na Osowej Górze. To nasz 35 remont charytatywny.

Dokładają swoją cegiełkę do remontu, by pomóc pogorzelcom

- Chcieliśmy pomóc pogorzelcom. To lokal samotnej mamy, która jest schorowana i ma niepełnosprawnego syna. Nie mogliśmy pozostać obojętni wobec tragedii, jaka ich spotkała - mówi Adam Jaworski. - Chcemy dołożyć naszą cegiełkę do tego remontu. Byliśmy tam jakiś czas temu na miejscu, by zobaczyć, jakie są potrzeby i muszę przyznać, że wiele już widziałem, ale tak spalonego lokalu jeszcze nie. Zniszczone zostały pokoje, kuchnia i łazienka. Dosłownie wszystko wymaga remontu.