Bydgoscy policjanci odnaleźli zaginioną 85-latkę. Rodzina kobiety wysłała wyjątkowe podziękowania

Do komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście wpłynęło podziękowanie dla policjantów za odnalezienie 85-latki, która oddaliła się z SOR. Profesjonalne działania funkcjonariuszy z bydgoskiego Śródmieścia i Szwederowa doprowadziły do bardzo szybkiego odnalezienia kobiety. Otrzymali za to słowa uznania od rodziny zaginionej.

- Policjanci na co dzień mierzą się z różnego rodzaju wyzwaniami, niejednokrotnie takimi, w których zagrożone jest ludzkie życie lub zdrowie. To budujące, kiedy ich starania i profesjonalizm zostaną docenione - mówi mł. asp. Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

We wtorek (16.01.2024) dyżurny z bydgoskiego Śródmieścia został powiadomiony o oddaleniu się z SOR 85-latki. Natychmiast skierował w to miejsce patrol, który rozpoczął poszukiwania. Kobietę odnaleźli wspólnie policjanci z dwóch bydgoskich komisariatów. Funkcjonariusze z bydgoskiego Szwederowa, po odnalezieniu kobiety, przewieźli ją na komisariat Śródmieście, skąd z powrotem trafiła do szpitala.