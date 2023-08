Brawurowy atak Pana Kleksa na Złotego Łososia - "Kronika bydgoska" Jarosława Reszki

Nie najlepiej broni nas przed złoczyńcami także na tak wielkich i jasnych przez całą dobę przestrzeniach, jak patelnia Starego Rynku. Bydgoszczanie mogą się o tym przekonać, podnosząc na rynku głowę w stronę wschodniej pierzei. Zanim ich wzrok powędruje w niebo, zobaczą inny niebieski, ale bynajmniej nie niebiański obiekt. Wiele metrów nad ziemią niewidzialna i najprawdopodobniej nieuskrzydlona ręka zrobiła na murach, tuż pod dachem dwóch wysokich kamienic, potężne kleksy. Nie nazwę tego czegoś „graffiti”, bo graffiti to sztuka, natomiast wielkie kleksy na murach mają ze sztuka tyle wspólnego, co sztuka mięsa.

Niemniej kleksy na swój sposób budzą podziw i zdumienie. Podziwiać należy Pana Kleksa, który je postawił. Kleksy bowiem pojawiły się na wysokości, z którą nie poradziłby sobie nawet tyczkarz Lisek w olimpijskiej formie . Zakładając, że kleksy nie są dziełem skrzydlatej istoty, Pan Kleks, zanim zabrał się do roboty, musiał wykazać się talentem nie Piotra Liska, lecz innej naszej mistrzyni - Aleksandry Mirosław - i dokonać niebezpiecznej wspinaczki pod dachy kamienic. Wspinanie, nawet w tempie Oli Mirosław, i bazgranie po ścianach musiało więc trochę potrwać.

Żadne oko kamery tego nie zarejestrowało? A jeśli zarejestrowało, to nie wywołało alarmu w centrum monitoringu? A jeśli nie wywołało alarmu natychmiast, to nie skłoniło sił porządkowych do poszukiwań sprawcy? Pytania te wciąż pozostają retorycznymi. Nagłośnienie akcji Pana Kleksa w trzech lokalnych tytułach prasowych odbiło się od ściany ratusza głuchym echem.

Brak reakcji zdumiewa tym bardziej, że tym razem ofiarą ataku Pana Kleksa z lakierem pod ciśnieniem z dłoni nie był wagon na kolejowej bocznicy, lecz zabytkowe budowle, na Starym Rynku, oznaczone numerami 23 i 25. Szczególnie znana i ceniona jest ta druga, zwana „Pod Złotym Łososiem”. Kamienica „Pod Złotym Łososiem” stoi na narożniku ulicy Magdzińskiego i Starego Rynku. Budynek pochodzi z 1775 roku, ale posadowiony był na zachowanych do dziś gotyckich fundamentach. Zachowały się również stare piwnice i czworoboczny dziedziniec. Nazwę zawdzięcza działającej tu niegdyś gospodzie „Pod Złotym Łososiem”. Według legendy, w tej gospodzie w czasie przejazdu pod Moskwę zatrzymał się sam cesarz Napoleon Bonaparte. Najwyraźniej historia lubi się powtarzać. Armia cesarza Francuzów nie poradziła sobie z Moskalami, a straż prezydenta bydgoszczan - z Panami Kleksami.