Malunki oszpeciły odnowioną dwa lata temu kamienicę na Starym Rynku w Bydgoszczy

Niebieskie malunki znajdują się na dwóch ścianach. Komentujący to internauci zwrócili uwagę, że w ten sam sposób zostały pomazane świeżo odrestaurowane fasady na ul. Ugory.

- Jakim to trzeba być „inteligentnym inaczej” człowiekiem, aby przy pomocy puszki z farbą - na Starym Rynku (będącym historycznym i turystycznym sercem naszego miasta) spaskudzić szczytową ścianę zabytkowej kamienicy pod nr. 23. Kamienica ta pochodzi z początku XVIII w. i dwukrotnie była ona przebudowywana w 1872 i 1899 roku, zaś około 2021 roku przeszła remont. Czy chcemy, aby taką Bydgoszcz oglądali turyści coraz częściej odwiedzający nasze miasto? - to wpis bydgoszczanina przy zdjęciu pomalowanej kamienicy.

Co grozi za zniszczenie mienia? W zależności od wartości, zniszczenie mienia może być kwalifikowane jako przestępstwo lub wykroczenie. Za to pierwsze, (gdy wartość mienia przekracza 500 złotych), grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku wykroczenia sprawca podlega karze ograniczenia wolności, pozbawienia wolności lub grzywny.