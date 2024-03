Biblioteka w Bydgoszczy zaprasza na wiosenne warsztaty recyklingowe dla dorosłych

Hala Targowa w Bydgoszczy - historia od budowy do dziś. Poznaj ciekawostki i fakty

Wiosna już za pasem, chociaż zima łatwo nie odpuszcza, to dni wyraźnie są już dłuższe i słońce coraż śmielej wychyla zza chmur, grzejąc i niosąc radość i energię. "Wpuśćmy więc odrobinę tej radości do naszych domów i stwórzmy wiosenne dekoracje, na przykład malowane igłą i nitką na… tekturze. Nietypowe prace na pewno posłużą za pomysłowy obrazek na ścianę lub zaskakującą kartkę dla bliskiej osoby" - zachęcają do udziału w warsztatach organizatorzy zajęć.