Będzie przetarg na DirtPark Bydgoszcz, ale tor może być mniejszy niż zakładano. Powód: wysokie koszty

– Teraz trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu. Niestety w momencie, kiedy miasto zapytało ewentualnych wykonawców o koszt wybudowania zaplanowanej wersji parku (trzy trasy o różnym poziomie trudności), odpowiedzi mocno przekraczały posiadany budżet, czyli 200 tys. zł – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Kamil Jarzembski, który zgłosił do BBO wyżej wymieniony projekt.

O historii projektu zgłoszonego do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego pisaliśmy we wrześniu. Tor miał powstać początkowo pod mostem na trasie Uniwersyteckiej, ale konieczne było znalezienie nowej lokalizacji . Autor pomysłu tłumaczył, że dzięki pomocy zastępcy prezydenta Bydgoszczy Michała Sztybla udało się pozyskać teren na innym osiedlu – przy ul. Unii Lubelskiej. Procedury w sprawie mocno się jednak przedłużyły.

Kamil Jarzembski to miłośnik ekstremalnej jazdy na rowerze, który od kilku lat zgłasza projekty z tym związane do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. O tym, że zapotrzebowanie na podobną…

– Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to rozesłanie listów do lokalnych firm lub światowych marek związanych z tą dyscypliną lub postawienie na crowdfunding, aby projekt mógł być sfinansowany w całości. Rozmawiałem z kilkoma osobami z branży sportowej i nie sądzą, że ktokolwiek zdecyduje się wydać brakujące 100-150 tys. zł. Może zrobię zbiórkę funduszy w internecie, ale chyba nie tak powinno to wyglądać – uważa autor.