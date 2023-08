Będzie bezpieczniej przy bydgoskich szkołach. Drogowcy budują wyniesione przejścia dla pieszych

W Bydgoszczy w kilku miejscach bydgoscy drogowcy przebudowują przejścia dla pieszych przy szkołach tak, by te były bezpieczniejsze - informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Chodzi o to, by wymusić w tych miejscach spowolnienie ruchu kołowego. W tym celu przejścia dla pieszych budowane są na wyniesieniach, tak, by dojeżdżający doń kierowcy musieli zwolnić prędkość. Takie przejścia obecnie powstają przy szkołach przy tych ulicach:

ul. Goszczyńskiego (Szwederowo)

ul. Sielskiej

ul. Gen. Fieldorfa "Nila" w Fordonie.