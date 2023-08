Ostatni lot bombardiera LOT-u skończył się w Bydgoszczy. Samolot zostanie przemalowany i sprzedany

Samolot wystartował z Portu Lotniczego Katowice. Z Pyrzowic wyleciał bez pasażerów o godzinie 11.50. Lot trwał niecałą godzinę i turbośmigłowiec przyleciał do Portu Lotniczego Bydgoszcz o godz. 12.32. To była ostatnia podróż samolotu w barwach LOT-u. W bydgoskich zakładach lakierniczych maszyna zostanie przemalowana, a następnie trafi do nowego właściciela. Podobny los spotkał już wcześniej dziewięć innych Bombardierów Dash Q400, obsługujących trasy lotnicze w barwach LOT-u. Bombardier, który wylądował w Bydgoszczy 31 lipca był ostatnim tego typu samolotem, z którego korzystał LOT. Część LOT-owskich bombardierów, które wykorzystywał polski przewoźnik, zostało sprzedanych do Nordic Aviation Capital i służy teraz pod duńską flagą.

