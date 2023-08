Budowa mostów nad Brdą. Jak przebiegają prace? 4 sierpnia ZDMiKP przedstawił najnowszy raport

W swoim raporcie, ZDMiKP poinformował, że wykonawca (firma TRAKCJA S.A.) kontynuuje prace przy budowie mostu drogowego i tramwajowego nad Brdą. Wykonywane są ostatnie odcinki torowisk. Montowana jest sieć trakcyjna i układana nawierzchnia. Przed drogowcami ostatni etap robót, po którym będzie można sukcesywne udostępniać do ruchu torowiska i docelowe jezdnie.

Raport z postępu prac na moście tramwajowym

Raport z postępu prac na moście drogowym

Na płycie mostu drogowego, która została już zabetonowana, trwa montaż krawężników i kratek odprowadzających wodę. Prowadzone są też prace na dojazdach do obiektu od strony południowej. Kontynuowane są roboty na jezdni ul. Fordońskiej od strony rzeki. Wykonawca nie przewiduje tu jednak większych utrudnień w prowadzeniu pracach, w związku z nieliczną zabudową po tej stronie drogi.

Termin zakończenia prac: 15 grudnia 2023 roku

Zgodnie z zapisami umowy firma Trakcja Spółka Akcyjna ma wykonać most tramwajowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 15 grudnia 2023 roku. Roboty drogowe wraz z budową mostu drogowego mają zostać zrealizowane natomiast do 29 lutego 2024 roku (z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie).