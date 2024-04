Autobus linii numer 40 z Bydgoszczy do Dąbrowy Chełmińskiej. Są propozycje zmiany trasy i godzin

Autobus z Bydgoszczy do Dąbrowy Chełmińskiej. Co na to ZDMiKP - zobaczcie

5 marca rozpoczęły się prace zespołu roboczego ds. związanych z ustaleniem trasy linii międzygminnej komunikacji publicznej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. Członkami zespołu są sołtysi, radni, pracownik Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz autorki petycji do władz gminy o poszerzenie oferty przewozowej. Zaplanowano, że do końca kwietnia zespół opracuje pomysły, które zostaną poddane konsultacjom społecznym.

W sprawie pojawia się PKS Bydgoszcz, ponieważ negocjacje dotyczące rozwoju komunikacji publicznej dotyczą nie tylko wydłużenia trasy linii numer 40 obsługiwanej przez MZK w Bydgoszczy. Oprócz tej linii, na terenie gminy jeździ również autobus PKS-u, który ma kilka kursów do Czarża i Dąbrowy Chełmińskiej. To linia komercyjna, gmina do niej nie dopłaca. Jedną z propozycji zespołu roboczego jest uruchomienie linii gminnej we współpracy z PKS Bydgoszcz. - Kluczowe byłoby uzyskanie dotacji. Gdybyśmy mieli pieniądze na taką linię, mieszkańcy dopłacaliby tylko część do biletów i autobus jeździłby tak, jakbyśmy chcieli - wyjaśnia pani Dorota.