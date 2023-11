Akcja "Pomóżmy Świętemu Mikołajowi. W Bydgoszczy ruszyła zbiórka darów

- Chcemy przygotować ponad 600 paczek - mówi Adam Jaworski, prezes Stowarzyszenia Dzięki Wam w Bydgoszczy. - Trafią do osób starszych, samotnych i schorowanych, niepełnosprawnych, ale też rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzin wielodzietnych. Zależy nam, by na ich twarzach zagościł uśmiech.

Dary można przynosić do siedziby Stowarzyszenia Dzięki Wam

- Zbieramy, m.in., żywność z długim terminem żywności, środki czystości, słodycze, zabawki, pieluchy dla dzieci i dorosłych - wylicza Adam Jaworski. - Można je przynosić do środy 29 listopada do siedziby naszego stowarzyszenia, które mieści się w Hurtowni Opakowań ADAM-POL przy ul. Grunwaldzkiej 32 (wejście od ul. Jasnej lub Granicznej). Poza tym udało nam się pozyskać trzech sponsorów. To Fundacja PKO Banku Polskiego, Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy oraz Kelley Kagele Szkoła Języków Obcych - My English Language Center z Bydgoszczy. Cieszymy się bardzo i liczymy, że wspólnymi siłami uda nam się przygotować ponad 600 świątecznych paczek.

W tej akcji chodzi o to, by zauważyć drugiego człowieka

- Wiele z tych osób nie wiem, że pojawi się u nich tego dnia Święty Mikołaj z prezentami - mówi Adam Jaworski. - To zawsze są niesamowite spotkania i wielkie emocje. Na twarzach wielu ludzi, także Świętych Mikołajów, pojawiają się wtedy łzy wzruszenia. Ludzie obdarowani często są zaskoczeni, że ktoś o nich pamiętał. W tej akcji nie chodzi o to, by paczka była okazała, lecz o to, by zauważyć drugiego człowieka.

Wzorem lat ubiegłych każdy z obdarowanych otrzyma zadanie od Świętego Mikołaja.

- Poprosimy ich, aby jedną rzeczą z paczki podzielili się z innymi osobami potrzebującymi, które znają - mówi Adam Jaworski. - Do paczek chcemy też dołączyć kartki z życzeniami. Tu o pomoc w ich wykonaniu poprosiliśmy niektóre bydgoskie przedszkola. W pakowaniu paczek pomoże nam młodzież ze szkolnego wolontariatu, bo cała akcja to duże przedsięwzięcie logistyczne.