Żużel narodził się... w grudniu. Dokładnie 100 lat temu!

Za twórców motocykli uważa się dwóch niemieckich konstruktorów: Gottlieba Daimlera i Wilhelma Maybacha. To właśnie oni w 1885 roku mieli przymocować do roweru silnik spalinowy, który paskiem klinowym napędzał tylne koło. Konstrukcje z czasem udoskonalano, a na rynku pojawiały się kolejne firmy i fabryki. Każdy producent motocykla chciał, by jego produkt był szybszy i bardziej wytrzymały od konkurencji. To, co zrozumiałe, w prosty sposób prowadziło do sportowej rywalizacji.

Trudno jednoznacznie powiedzieć, kiedy narodził się speedway. Wiadomo, że wyścigi podobne do obecnego żużla – na motordromach oraz płaskich owalach (tzw. dirt-track) – rozgrywano w Stanach Zjednoczonych już w pierwszych latach XX wieku. Duży wpływ na ich rozwój mieli Wiliam Harley i bracia Davidson, twórcy słynnej marki Harley-Davidson.

Przyjmuje się, że prawdziwy żużel narodził się 15 grudnia 1923 roku. Jego prekursorem był Nowozelandczyk Johnnie Hoskins, który w wieku 18 lat opuścił rodzinne strony i przeniósł się do Australii. W 1923 roku pracował jako sekretarz targów rolniczych w West Maitland.