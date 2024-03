Znamy wyniki badań archeologicznych przy rozbudowie Opery Nova w Bydgoszczy. Pozyskano ponad 3500 zabytków

- To ważne, ale bynajmniej nie najważniejsze. Archeolog nie szuka bowiem skarbów, szuka wiedzy. Naszym zadaniem jest rekonstrukcja procesu dziejowego w możliwie szerokim spectrum źródłem. A prościej: zadaniem archeologa jest odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania: kto, kiedy i jak żył w danym miejscu przed nami – informuje Robert Grochowski, kierownik badań archeologicznych.

- W trakcie badań zadokumentowaliśmy 253 warstwy, 150 obiektów archeologicznych oraz 53 drewniane i murowane obiekty architektoniczne. Co pozyskaliśmy? 3566 zabytków masowych (w tym m.in. 3090 fragmentów ceramiki naczyniowej, 84 fragmenty kafli piecowych) oraz 80 zabytków wydzielonych, w tym liczne monety, elementy odzieży, pieczęcie, fajki, podkowy, elementy uzbrojenia.

Były to największe badania archeologiczne w strefie staromiejskiej w Bydgoszczy. Przebadano cały obszar inwestycji, na powierzchni 6217,5 m2, eksplorując nawarstwienia kulturowe o miąższości od 2,5 do 5,5 m.

- Badania archeologiczne o charakterze wykopaliskowym są z definicji niszczące – kontynuuje. - Bezpowrotnej destrukcji ulega cały kontekst archeologiczny, czyli układ nawarstwień kulturowych, obiekty archeologiczne, obiekty drewnianej i murowanej architektury. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma dokumentacja. Archeolodzy wykonują możliwie pełną dokumentację opisową, rysunkową, fotograficzną, skaning 3d, fotogrametrię, pobierają próbki do badań specjalistycznych.

Co wykonano przy Operze Nova? Sześć tomów dokumentacji, w tym ponad 1100 cząstkowych planów w skali 1:20, 1:50, 1:100, ponad 1000 fotografii (każda opisana, zorientowana względem stron świata, naniesiona na zbiorczy plan), ponad 200 próbek do specjalistycznych analiz. Każda warstwa, obiekt archeologiczny i obiekt architektoniczny otrzymała pełny opis i stosowną kartę. Ruchomy materiał zabytkowy został zakonserwowany i poddawany naukowej analizie. Wyniki zawarto w formie tabelarycznej.

- Praca w terenie to zaledwie ¼ naszej naukowej działalności. Jest to etap najłatwiejszy i z reguły najprzyjemniejszy. Pozostałe ¾ to żmudne, czasochłonne prace gabinetowe. Ich wynikiem jest dokumentacja, stanowiąca jedyny ślad po stanowisku archeologicznym – dodaje Robert Grochowski.