Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Z Bydgoszczy szybciej do Warszawy

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że od 10 marca skróci się czas przejazdu z Warszawy do Zakopanego - podróż potrwa 4 godz. 44 min. Z Krakowa do Zakopanego najszybszy pociąg pojedzie w 2 godz. 17 min, a z Zakopanego do Krakowa w 2 godz. 14 min. Trasę z Krakowa do Trójmiasta najszybszy pociąg pokona w 4 godz. 52 min, z Warszawy do Gdańska w 2 godz. 29 min, z Warszawy do Poznania w 2 godz. 29 min, z Lublina do Warszawy w 1 godz. 45 min, a z Bydgoszczy do Warszawy w 2 godz. 56 min.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły prace związane z budową tzw. bajpasu kartuskiego, czyli przygotowaniem łącznie 15 km linii kolejowych nr 234 na odcinku Gdańsk Kokoszki - Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła - Glincz. Od 10 marca będzie to alternatywna trasa łącząca Kartuzy z Gdańskiem, która po rozpoczęciu modernizacji linii nr 201 Bydgoszcz - Trójmiasto pełnić będzie rolę trasy objazdowej na czas zamknięć torowych.