Od tygodnia w Bydgoszczy obowiązuje nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Od połowy miesiąca tramwaje linii 4, 6 i 8 wróciły na stałe trasy przez most Pomorski. Ta zmiana wynikała bezpośrednio z naprawy nasypu oraz fragmentu jezdni od strony ronda Fordońskiego. To była jednak tylko jedna z wielu korekt. Drogowcy poinformowali, że od 16 marca m.in.:

Na plus oceniono zmianę taktów oraz poprawę czasu przejazdu na trasie od Fordońskiej do Szarych Szeregów. Ten urealniono, bo wcześniej motorniczowie musieli jeździć tam wolniej, by nie być zbyt szybko na przystanku. Doceniono, że tramwaje przestały kursować jeden za drugim (np. na Kapuściskach), a teraz poruszają się w sensowniejszych ostępach. Z drugiej strony zauważono, że poza "10" nie zwiększyła się liczba przejazdów, a w tramwajach w godzinach szczytu nadal jest tłoczno.

– W tym czasie na pętli pojawiły się trzy długie zestawy „11”, dwa zjeżdżające do zajezdni w Łoskoniu, jeden wracający do centrum i dwie długie „10”. Przyjeżdżających i wyjeżdżających z pętli Niepodległości było... siedmioro. Na pięć tramwajów! Jako mieszkaniec tej części Fordonu oczywiście cieszę się, że mamy teraz do dyspozycji tak dużo połączeń, w tym „10” jeżdżącą do wieczora, ale poważnie, komunikacja publiczna to nie taksówki, żeby wysyłać długie składy do obsługi kilkorga ludzi – ocenia.

– Ktoś tu chyba nie kierował się ekonomią. A jeśli tu zawiodła obserwacja „potoków pasażerskich” i zapełnienia składów, to dlaczego mam wierzyć tym planistom z Zarządu Dróg, że wiedzą, co robią przy układaniu całego rozkładu? – pyta czytelnik. Nawet dobrze ułożony rozkład czasem może przegrać z rzeczywistością i opóźnieniami składów.