Miesiąc z nowym rozkładem jazdy w Bydgoszczy. Sprawdzamy, jak zmiany oceniają pasażerowie

Tramwaje linii 4, 6 i 8 wróciły na stałe trasy przez most Pomorski, lecz była to jednak tylko jedna z wielu korekt. Drogowcy poinformowali, że od połowy marca m.in..:

tramwaje w godzinach szczytu będą kursować w równych odstępach co ok 4-7 minut na priorytetowych kierunkach;

linia nr 10 zostanie wzmocniona i będzie kursować po godz. 19 (ostatnie kursy po 22);

na ośmiu skrzyżowaniach nadany zostanie tramwajom priorytet;

wprowadzone zostaną korekty w rozkładach linii 53, 56, 61, 62, 71, 77, 84 i 85.

– ZDMiKP dodał kurs „7” o 13:00 w kierunku Kapuścisk, aby ludzie mieli lepszy dojazd do pracy m.in. do parku przemysłowego. Na pętli jednak muszą się przesiąść – pasażer ma 2-3 minuty, żeby zdążyć na autobus. To przy opóźnieniach, które się zdarzają za mało – pisze do nas pan Piotr. Zwraca uwagę, że skoro dodano kurs, aby ktoś dojechał do pracy, to dlaczego wieczorem nie dodano kolejnego, by można było z niej wrócić. Jego zdaniem zbyt słabo wykorzystywany jest nowy most między ulicami Fordońską i Toruńską.