Zamknięte skrzyżowanie Gajowa-Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy. Znamy szczegóły prac

Mieszkańcy osiedla Bartodzieja objazd dobrze znają. To standardowa zmiana, gdy prowadzone są jakieś prace przy ul. Gajowej, a tych w ostatnim czasie nie brakowało. W lutym przy skrzyżowaniu z Powstańców Wielkopolskich doszło do awarii wodociągowej. Wcześniej przez kilka miesięcy odcinek był zamknięty z uwagi na prowadzone prace w ramach dużego projektu budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy. Z kolei w kwietniu 2022 r. doszło do poważnej awarii wodociągowej na rogu Gajowej i Głowackiego. W jezdni powstała wówczas wyrwa, której pozbycie się zajęło ok. 2 miesięcy.