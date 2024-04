Wybory samorządowe w Bydgoszczy. Jest pozew w trybie wyborczym

O złożeniu pozwu Łukasz Schreiber poinformował we wtorek (2 kwietnia) na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

Zaproponowaliśmy w naszym programie darmową komunikację miejską na pół roku - od lipca do grudnia 2024. Policzyliśmy, że dla miasta to dodatkowy koszt rzędu 35-37 mln zł. Jak to policzyliśmy? Otóż, roczne przychody ze sprzedaży wszystkich biletów to 73 mln. Podzieliliśmy tę sumę przed dwa. Dziecko w pierwszej klasie szkoły podstawowej rozwiązałoby takie zadanie. Prezydent w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" stwierdził natomiast, że koszt naszego pomysłu to ok 100 mln. To nieprawda. Jesteśmy ciekawi, czy sąd pozwoli rozpowszechniać nieprawdziwe informacje - napisał Łukasz Schreiber i załączył zdjęcie pisma, które zostało skierowane do sądu.