Ministerstwo klimatu zajmuje stanowisko w sprawie skażenia po zakładach Zachem

Prezydent odpowiada

Bez pieniędzy samorząd obowiązku nie ma

Prace nad ustawą były prowadzone w ramach przygotowania do wdrażania KPO. W ustawie przewidziano inne możliwe do wykorzystania źródła finansowania:

Skierowanie środków zależy od gmin

- Wstępnie ocenia się, że nabór dot. środków KPO na „Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego” dotyczącej WTZ będzie możliwy do uruchomienia w II kwartale br. Podkreślenia wymaga natomiast, że ostateczne skierowanie środków do samorządów uzależnione jest od wielu czynników, z których większość jest uzależniona od działań samych gmin - zaznacza podsekretarz stanu.

- Kto choć odrobinę orientuje się w specyfice zanieczyszczeń po Zachemie, to wie doskonale, że tego problemu nie rozwiąże się prawidłowo w latach, a trwać to może nawet kilka dekad, jak będzie prawidłowo wykonywane oczyszczanie - stwierdza Renata Włazik, działaczka z Łęgnowa Wsi. - W przypadku skażenia po Zachemie, to aby oczyścić zanieczyszczony teren, nie wystarczy wykonać rekultywacje, bo ta zajmuje się oczyszczaniem powierzchni ziemi. Na terenach po Zachemie doszło do zanieczyszczenia nie tylko powierzchni ziemi, ale i poniżej powierzchni ziemi w głąb do wód poziemnych.

Włazik podkreśla, że brak tak podstawowych informacji pokazuje tylko dużą nieznajomość tematu. - A nie mówimy tu o zwykłym Kowalskim, a o kimś, kto stworzył ustawę odnośnie zajmowania się tym terenem - stwierdza. - I kto, jako twórca tej ustawy, dziś pyta, jak ma to być rozwiązywane?