Zespół ds. Zachemu po pierwszym posiedzeniu. Ze stenogramu spotkania dowiadujemy się więcej niż z oficjalnej informacji

Dwie notatki z UW

W stenogramie czytamy np. że dr hab. Mariusz Czop z AGH w Krakowie prowadził badania w ramach swojej działalności naukowej, jednak nie były one prowadzone akredytowanymi metodami i dotyczyły Łęgnowa, a nie bezpośrednio ognisk. Prezydent próbował przez dwa lata uzyskać dostęp do tych badań, jednak nie udało się. Materiał ten mógłby posłużyć jako materiał pomocniczy.

Inny zapis jest niepokojący: "Powstała mapa, baza danych z naniesionymi 550 obiektami znajdującymi się na terenie byłego ZACHEMU (studnie, piezometry itp.) Część z tych informacji powinna być ogólnodostępna. Baza ta zostanie przekazana do WIOŚ, następnie do GDOŚ, która wyśle do mieszkańców listy informujące, że zamieszkują Tereny Zdegradowane co może skutkować m. in. wywłaszczeniami. Planowane są wcześniejsze spotkania z mieszkańcami, podczas których będą oni informowani z czym wiąże się taka decyzja. Spotkania mają uspokoić nastroje. I dalej: "Do zastanowienia czy skupiamy działania tylko na Zielonej i Lisiej (składowiska odpadów - red.), czy może rozszerzyć obszar o instalację remediacji".