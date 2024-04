Wybory samorządowe 2024. Tak przebiegało głosowanie w Bydgoszczy - zapis relacji na żywo

Trwa głosowanie w pierwszej turze wyborów samorządowych. Przed lokalami wyborczymi pytamy mieszkańców, dlaczego ich zdaniem warto pójść na wybory.

- Wybory samorządowe są dla mnie tak samo ważne, jak wybory parlamentarne, czy wybory do Parlamentu Europejskiego. Poza tym, że jest to mój obywatelski obowiązek, to mam też poczucie odpowiedzialności za to, co się dzieje wokół mnie. Dlatego nie miałem żadnej wątpliwości, że trzeba pójść i zagłosować, bo wybieramy władzę, która jest blisko nas, która załatwiać będzie nasze sprawy. Te decyzje mają realny wpływ na to, jak będzie nam się żyło w mieście i regionie. Kampania wyborcza nie miała żadnego wpływu na to, na kogo zagłosuję. Nie sprawiła, że nagle zmieniłem zdanie. Patrzę po efektach. Po tym, co było i czego oczekuję. Miałem pewną opcję i z tej opcji wybieram kandydatów - stwierdził w rozmowie z naszą dziennikarką Mieczysław Stachowiak, mieszkaniec Kapuścisk.