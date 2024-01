Wojskowi kucharze z Bydgoszczy szykują się do startu w kulinarnej olimpiadzie w Niemczech

WOŚP w Bydgoszczy 2024 - co będzie się działo? Trwa wielkie odliczanie do finału

Będą musieli przygotować lunch dla 120 osób i 72 zakąski bankietowe

Przygotowanie menu oraz jego ulepszanie zajęło aż osiem miesięcy

- Niektóre z nich są trochę zapomniane, ale w naszej kuchni mają szansę odzyskać dawny blask - mówi st. sierż. Piotr Welter. - Samo wypracowanie menu, modyfikacje oraz jego ulepszanie zajęło nam 8 miesięcy, ale w praktyce praca nad ulepszaniem trwa do ostatniej minuty przed startem w zawodach.

Reprezentacja Kucharzy WP nie zapomina też o prezentacji dań. Każdy detal, od estetyki podania potrawy po profesjonalizm obsługi, jest starannie przemyślany.

- Jak wiemy - najpierw jemy oczami. To właśnie odpowiednią aranżacją talerza, gdzie możemy znaleźć całą gamę kolorów, kształtów oraz struktur, pobudzamy nasze kubki smakowe. Jednak to smak jest gwarantem sukcesu - mówi st. sierż. Radosław Irzemski, szef kuchni, który podczas olimpiady odpowiada za danie główne. - Najgorsze co może nam się przytrafić to chaos. Jeśli nerwy nie zostaną opanowane, wtedy plan runie jak domek z kart.