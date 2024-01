Włamywał się do maszyn rolniczych i ukradł osprzęt wart ok. 1 mln zł. Zatrzymali go policjanci z KWP w Bydgoszczy

– W ubiegłym tygodniu, krótko przez godz. 5:00 w powiecie starogardzkim kryminalni z KWP w Bydgoszczy zatrzymali 35-latka. W aucie, który jechał znaleziono kosy boczne do cięcia rzepaku. Jak się okazało, zginęły one w nocy z jednego z gospodarstw. Osprzęt ten, jak wycenił pokrzywdzony rolnik, wart jest ok. 20 tysięcy złotych – przekazuje mł. insp. Monika Chlebicz.

Funkcjonariuszom udało się ustalić, gdzie trafiały ukradzione podczas włamań przedmioty. Odzyskano m.in. sterowniki, rozdzielacze do opryskiwaczy, GPS-y i anteny do nich, komputery sterujące do maszyn rolniczych o łącznej wartości ok. 200 000 zł. Jak informują policjanci, podczas przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanego zabezpieczono klucze do otwierania maszyn rolniczych, łomy, latarkę, kominiarkę i rękawice robocze.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do gospodarstwa w pobliżu Chojnic, skąd dokonano kradzieży GPS-u z nawigacją. Prokurator Rejonowy z Tucholi wnioskował o aresztowanie zatrzymanego, a sąd przychylił się do tego wniosku i 35-latek trafił do aresztu tymczasowego na 3 miesiące.