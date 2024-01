Bydgoscy policjanci przeprowadzili akcję "Bezpieczny pieszy". Posypały się mandaty

Pieszych nie chroni karoseria pojazdu, poduszki czy inne techniczne wyposażenie. W zderzeniu z pojazdem zdarza się, że zostają ciężko ranni lub giną. Jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa na drodze są dla nich elementy odblaskowe.

Cykliczna akcja „Bezpieczny pieszy” jest organizowana w celu poprawy bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. W ramach prowadzonych działań policjanci zwracali uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też zachowania samych przechodniów.

– Podczas całodniowych działań bydgoscy policjanci ujawnili 85 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami wobec pieszych, a także 106 wykroczeń popełnionych przez samych niezmotoryzowanych. 31 niechronionych uczestników ruchu drogowego zostało ukaranych mandatem karnym, a 75 policjanci pouczyli. Natomiast w odniesieniu do zmotoryzowanych – 33 z nich skończyło z mandatem karnym, a 47 z pouczeniem. W stosunku do pięciu kierujących policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu – przekazuje mł. asp. Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.