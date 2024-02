Walentynkowe niespodzianki w Bydgoszczy. Kulturalne propozycje na dzień zakochanych

Papierowe Love i miłosne iluminacje w Bydgoszczy

Warto przypomnieć, że biblioteczne przygotowania do walentynek mogliśmy zacząć się już w tygodniu poprzedzającym dzień zakochanych, kiedy to zorganizowane zostały tematyczne warsztaty pn. "Papierowe Love w Bibliotece u Bełzy". Podczas tego wydarzenia uczestnicy mieli okazję stworzyć oryginalne upominki dla swoich drugich połówek.

Zakochanym romantyczne chwile umiliło także Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, organizując "Walentynki w Muzeum" w Aptece "Pod Łabędziem" - na to wydarzenie obowiązkowa była rejestracja. Za to jeszcze 15 i 22 lutego w ramach wydarzenia "Co w sercu mieszka" uczestnicy będą poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czym było serce dla wcześniejszych pokoleń i czym jest dla nas, a także: co na ten temat mówi współczesna medycyna. Podsumowaniem spotkania będzie próba stworzenia modelu serca w glinie samoutwardzalnej, który będzie jednocześnie pamiątkowym magnesem. Zajęcia przeznaczone są dla rodzin (w dn. 13-23 lutego także dla grup zorganizowanych), a cena biletu to 17 zł. Obowiązują zapisy pod nr. telefonu: 52 5859743 lub mailowo: [email protected]. Początek o godz. 10.