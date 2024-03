W pierwszy dzień wiosny w Bydgoszczy ruszył trening do Rowerowej Stolicy Polski. Do rywalizacji zapisało się już 90 samorządów

Choć do początku kalendarzowej wiosny zostały jeszcze prawie trzy tygodnie, sezon rowerowy rozkręca się na dobre. Widać to w serwisach rowerowych w Bydgoszczy, które w ostatnich dniach, jak co roku o…

– Jako bydgoszczanka chciałabym zaprosić wszystkich do dołączenia do naszej drużyny, do Metropolii Bydgoszcz, by kręcić kilometry dla nas, lokalnie. Aby uczestniczyć we wspólnych wyjazdach, które odbywają się przez cały czerwiec. To czas, gdy jesteśmy bardziej zintegrowani, gdy nam się bardziej chce. Ta rywalizacja to nutka czegoś, co nas bardziej nakręca. Normalnie w deszczu byśmy nie wyszli na rower, a tu nam to nie przeszkadza – zapewniała Anetta Wasielewska.