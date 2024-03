Idzie wiosna, więc czas na przegląd. W serwisach rowerowych w Bydgoszczy zaczynają tworzyć się kolejki

Choć do początku kalendarzowej wiosny zostały jeszcze prawie trzy tygodnie, sezon rowerowy rozkręca się na dobre. Widać to w serwisach rowerowych w Bydgoszczy, które w ostatnich dniach, jak co roku o tej porze, mają coraz więcej telefonów.

– Jak zwierzęta po śnie zimowym ludzie budzą się ze snu i z rowerami trafiają do nas na serwis. Notujemy w tym okresie wzmożony ruch. Klientom przypomina się nagle przy pierwszych promykach wiosennych, że mają rowery i warto na nich jeździć – mówi nam Krzysztof Klecha współwłaściciel sklepów rowerowych i serwisów CCR Sport, który w Bydgoszczy działa przy ul. Fordońskiej. Choć pogoda z roku na rok coraz bardziej na to pozwala, to nadal wiele osób pod koniec jesieni czy zimą odstawia jednoślad do piwnicy czy na balkon. Jak mówi współwłaściciel, choć bardzo by sobie tego życzył, nikt nie przychodzi z rowerem po sezonie, jesienią, gdy w serwisach jest dużo rąk do pracy, a zdecydowana większość robi to wiosną. Dopiero w okolicy marca, kwietnia, a bardziej spóźnialscy maja, przypominają sobie, że warto przyjrzeć się stanowi pojazdu.

– To tzw. przeglądy roczne, ogólna ocena roweru: czy zamontowany napęd nadaje się do dalszego użytkowania, czy trzeba go wypłukać specjalną płukanką, wyczyścić, a być może wymienić. Wymienić można też łańcuch razem z kasetą, czyli tymi wszystkimi trybami, na których opiera się rower na tylnym kole i na których działają – wymienia Krzysztof Klecha.

– Sprawdzamy układ hamulcowy. To rzecz bardzo istotna, która gwarantuje nasze bezpieczeństwo. Sprawdzamy stopień zużycia klocków hamulcowych, naprężenia linek, szczelność pancerzy, regulujemy napęd, sprawdzamy również amortyzatory, jeśli takie są, ciśnienie w oponach, stan ogumienia – jak jest zły, zalecamy wymianę. Gro przeglądów kończy się tym, że wykonujemy usługi i znikome wymiany części – uzupełnia. Przy ul. Fordońskiej widać już wzmożony ruch, ale na razie klienci nie muszą się martwić o to, że ich rower będzie musiał poczekać. Grafik nie jest jeszcze tak zapełniony, jak będzie za parę tygodni. Zdaniem współwłaściciela serwisu przynajmniej jeden przegląd rocznie to minimum, o czym wie coraz więcej osób, które decyduje się zakupić rower.

Inaczej u specjalistów

– Oczywiście mówimy o rowerzystach rekreacyjnych, a nie sportowych. Tu sprawa ma się inaczej. Gdy rower jest bardziej eksploatowany, bo ktoś uczestniczy np. w zawodach, wymaga on częstszych przeglądów. Oczywiście sportowcy o tym wiedzą. W takich wypadkach po każdych zawodach rower należy dostarczyć do serwisu. Wtedy wymieniane są zużyte elementy i odbywa się smarowanie, bo smary to również bardzo istotny element. Pamiętajmy, że dzielone są one na poszczególne pory roku – opowiada Krzysztof Klecha.

W innych serwisach sytuacja wygląda podobnie. Gdzie nie spytamy, długich kolejek jeszcze nie ma, ale pierwsze telefony i większy ruch jest zauważalny. – Mamy taką specyfikę działania, że u nas od grudnia jest na dosyć wysokich obrotach – mówi nam Tomasz Szuster, właściciel Amorto Garage przy ul. Gdańskiej. Wynika to ze specjalizacji: zajmowania się zawieszeniami rowerowymi, downhillowymi, enduro, rowerami wyższej klasy. – Ludzie, którzy chcą jeździć w lato, serwisują w zimę. Serwis zawieszenia jest o tyle trudniejszy, że trwa dosyć długo. Przy pełnym przeglądzie, ramy, zawieszenia, wymianę uszczelnień, łożysk, hamulców etc., może trwać to nawet tydzień, a nawet dłużej, jak trzeba ściągnąć specjalne części. W serwisach, które się tym zajmują kolejki są już co najmniej na miesiąc – tłumaczy. Choć mogłoby się wydawać, że skoro teraz jest już duży ruch, to serwisanci odpoczną wiosną lub latem, ale Tomasz Szuster wyprowadza nas z tego błędu. – W tamtym roku najwięcej rowerów pojawiało się w okresie maj-lipiec. Zakres serwisu był zupełnie inny, nie tak specjalistyczny – stwierdza.