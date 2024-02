Kontraruch rowerowy na blisko 20 km dróg w Bydgoszczy. Jak sprawdza się to rozwiązanie?

Kontraruch rowerowy to wprowadzenie ruchu rowerowego w jezdniach ulic jednokierunkowych. Jazda w kierunku zgodnym z kierunkiem poruszania się innych pojazdów odbywa się na zasadach ogólnych. Ruch rowerów w obu kierunkach odbywa się bez wyznaczania pasów ruchu dla rowerów, jeżeli dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 30 km/h.

– Obecnie jest ok. 19,4 km dróg z kontraruchem rowerowym. W ramach ostatnich zmian organizacji ruchu i rozszerzenia SPP powstało ok. 6,5km dróg z kontraruchem rowerowym – informuje Tomasz Okoński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

– Sami jesteśmy inicjatorami takich rozwiązań. Umożliwia to wjazd rowerzystom pod prąd na ulicach jednokierunkowych, gdzie jest dopuszczalna szerokość. Nie mieliśmy zgłoszeń, że doszło do jakichś wypadków czy kolizji. Z punktu widzenia kierowcy wszystko sprowadza się do obserwowania znaków pionowych. Z nich można dowiedzieć się, że droga jednokierunkowa w takim wypadku nie dotyczy rowerzystów – tłumaczy Sebastian Nowak, prezes stowarzyszenia Bydgoska Masa Krytyczna.