Ruszył przetarg na przebudowę ulicy Łęczyckiej w Bydgoszczy. Inwestycja w 2024 roku

Oferty w postępowaniu przetargowym można składać do 29 lutego. Inwestycja polega na przebudowie ulicy Łęczyckiej na dwóch odcinkach – od ulicy Kamiennej do Curie-Skłodowskiej oraz od Curie-Skłodowskiej do Fordońskiej. Z zadania wyłączone jest skrzyżowanie Łęczycka – Curie-Skłodowskiej – to ma zostać przebudowane przy okazji realizacji większego zadania – infrastruktury rowerowej z osiedla Bartodzieje do Śródmieścia. Przetarg dotyczy także wydłużenia lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Kamienna-Łęczycka.

Wykonawca będzie musiał m.in. wykonać nową konstrukcję jezdni, wymienić uszkodzone krawężniki, przebudować chodniki oraz zjazdy na posesję od ulicy Bocznej do Curie-Skłodowskiej. Od dnia podpisania umowy na wykonanie całej inwestycji będzie miał 170 dni. Nawierzchnia ul. Łęczyckiej w ostatnich latach mocno ucierpiała, co ma związek z prowadzoną od września 2021 roku budową dwóch nowych mostów nad Brdą oraz prowadzonymi w ramach inwestycji pracami na ul. Fordońskiej.