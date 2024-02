Część targowiska na Bartodziejach w Bydgoszczy może zniknąć? Wydano decyzję o warunkach zabudowy mieszkaniowej na jego terenie

Dla tego terenu nie ma miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy spółka Vistula Inwestycje złożyła w październiku 2023 r. Wydano ją 31 stycznia. Dotyczy działek o nr ew. 68, 69/1, 69/2, 69/3 i 81 w obrębie 197. We wniosku wpisano, że chodzi o budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częściami usługowo-handlowymi wraz z infrastrukturą techniczną.

– Chyba trzeba się przygotować do zakończenia działalności starej części rynku na Bartodziejach. Pojawiła się informacja o wydanych warunkach zabudowy na wykonanie inwestycji mieszkaniowej na tym terenie. Dotyczy to działek starej części rynku oraz domków od Bałtyckiej (m.in. skup złomu, bar) – informuje Rada Osiedla Bartodzieje.

Próbowaliśmy podpytać o temat osoby, które prowadzą działalność na targowisku, ale nikt nie wie nic więcej na temat planowanej inwestycji. Choć wiele osób traktuje rynek na Bartodziejach jako całość, to w rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana, bo działki należą do różnych właścicieli . Część miejska, zabudowana jednakowymi pawilonami, oddzielona od ulicy murkiem, znajduje się w rogu u zbiegu ulic Skłodowskiej-Curie i Bałtyckiej.

W ubiegłym roku zarządcą miejskiej części targowiska zostało Stowarzyszenie Park Handlowy Bartodzieje, zrzeszające 44 kupców prowadzących tu działalność. Umowa została podpisana do 28 lutego 2026 r. Handlowcy prowadzący punkty na razie nie martwią się doniesieniem dotyczącymi ewentualnej inwestycji i przyznają, że póki co dotarła do nich jedynie informacja opublikowana przez radę osiedla. Temat jednak bezpośrednio ich nie dotyczy, bo decyzja o warunkach zabudowy nie dotyczy miejskiej działki.