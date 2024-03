Dzieci wybiegły ze szkoły i ruszyły na place zabaw w Bydgoszczy. Trwają wiosenne porządki i przygotowania do sezonu

– Na wiosnę przede wszystkim wykonujemy prace zewnętrze, dbamy o otoczenie naszych nieruchomości. Głównie chodzi o zieleń, ale również o place zabaw – mówi nam Barbara Bernasińska, prezes zarządu Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W ramach prac zaplanowano m.in. malowanie, sprzątanie czy wymianę piasku w piaskownicach. Pierwsze roboty już się rozpoczęły.

– Jak jest niewłaściwa aura, prace nie będą efektywne. Czekamy na to, żeby było troszkę cieplej i wtedy ruszymy pełną parą. Zgodnie z przepisami, z osobą, która ma do tego uprawnienia, wykonujemy również przeglądy placów. Co roku wiosną sprawdzamy je pod względem bezpieczeństwa. Nie doprowadzamy do takich sytuacji, że któreś z elementów mogą skrzywdzić dzieci czy dorosłych – mówi pani prezes.

– Na terenach miejskich placów zabaw prace zapewniające czystość i porządek oraz prace utrzymujące urządzenia zabawowe we właściwym stanie technicznym, prowadzone są w dwóch okresach: