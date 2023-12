Jesienią i zimą trasy rowerowe w Bydgoszczy są nieprzejezdne. Rowerzyści narzekają na zalegające liście, a także śnieg i lód

– Z przykrością musimy stwierdzić, że jesienne czy zimowe utrzymanie tras rowerowych w naszym mieście niestety nie istnieje. Ślady opon widoczne na śniegu pokazują, że rowerzyści chcą jeździć cały rok, ale skutecznie się im to uniemożliwia – czytamy we wpisie Bydgoskiej Masy Krytycznej z 4 grudnia.

W tym czasie w Bydgoszczy temperatury spadły poniżej zera, a problemem na trasach był również śnieg. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że w Planie Zimowego Utrzymania Ulic na terenie Bydgoszczy uwzględniono trasy rowerowe (ok. 9 km), które powinny być systematycznie odśnieżane i posypywane piaskiem. Na liście są m.in. rondo Fordońskie, Akademicka i Lewińskiego, Chodkiewicza, most Jagiełły z dojazdem od Focha czy Kamienna od Gdańskiej do Fordońskiej.