W Bydgoszczy ruszył nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w podstawówkach

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wystartowała 18 marca o godz. 8 i potrwa do 4 kwietnia do godz. 23.59.

Pierwsze wnioski już złożone w systemie rekrutacyjnym

Chętnych nie brakuje też do Przedszkola nr 26 Pod Tęczowym Parasolem w Bydgoszczy. Do tej placówki łącznie może uczęszczać 185 dzieci, ale wiele miejsc jest już zajętych.

- Mieliśmy bardzo dużo kontynuacji, dlatego na nowy rok szkolny nie ogłaszamy naboru do grup 4-latków, 5-latków i 6-latków - mówi Iwona Olejnik, dyrektor Przedszkola nr 43 "U Krecika Szybownika" w Fordonie. - U nas rekrutacja trwa tylko do grupy 3-latków. W elektronicznym naborze wskazaliśmy 47 wolnych miejsc. I po 1,5 godzinie od startu mamy już złożonych ponad 30 wniosków.

- W przypadku dzieci, które już do nas chodziły, prawie wszyscy rodzice złożyli karty potwierdzające kontynuację - mówi Łukasz Radtke, dyrektor przedszkola przy ul. Markwarta 11. - Tak naprawdę nabór jest tylko do grup 3-latków i 6-latków. Łącznie mamy 41 wolnych miejsc, w tym 32 miejsca u 3-latków i 9 miejsc u 6-latków.

Nabór kandydatów dopiero się rozpoczął, ale do Przedszkola nr 26 Pod Tęczowym Parasolem już 18 marca o poranku złożono pierwsze wnioski w systemie.

- Na razie w I preferencji to 7 osób do grupy 3-latków i 1 osoba do grupy 6-latków (stan na godz. 9.35) - mówi Łukasz Radtke. - Co roku mamy tylu chętnych, że nabór uzupełniający nie jest już konieczny, więc spodziewam się, że i tym razem może być podobnie.