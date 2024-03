11-letni Konrad narysował zwierzęta Afryki. Wyjątkowa wystawa w Bydgoszczy

Konrad Badowski to chłopiec z zespołem Downa, którego pasją są zwierzęta i malowanie. Zamiłowanie do zwierząt przekazała mu mama, Małgorzata. To z jej pomocą robił pierwsze malunki, gdy miał 2-3 lata. Były to odciski dłoni, z których powstawały zwierzaki. W wieku 3 lat zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym „Bazgroł”. W sumie uzbierał 80 dyplomów za różne prace.

Arkadiusz Wojtasiewicz