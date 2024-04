800 plus - co z twoimi pieniędzmi, jeśli zapomnisz złożyć wniosek do końca kwietnia?

- Jest jednak pewna grupa osób, którym świadczenie nie będzie przysługiwać - przypomina Krystyna Michałek. - W tym gronie są rodzice, których dziecko pozostaje w związku małżeńskim, a także, gdy dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej. 800 plus nie będzie również przysługiwać na pełnoletnie dziecko, które ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (dotyczy to kobiety, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat). Nie należy się także w sytuacji, gdy członek rodziny otrzymuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowskich UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).