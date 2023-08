W Bydgoszczy powstają kontrapasy i kontraruchy rowerowe. Nie wszystkim to się podoba

Kontrapas rowerowy jest to pas dla rowerów w kierunku przeciwnym do ruchu innych pojazdów na drogach jednokierunkowych. Kontrapas jest zawsze jednokierunkowy. Rowerzysta jadąc więc zgodnie z kierunkiem aut, musi poruszać się po jezdni, po prawej stronie zgodnie z zasadami ogólnymi. Stosuje się je na drogach o dopuszczalnej prędkości od 30 do 50 km na godzinę.

Czym innym jest kontraruch rowerowy. To dopuszczenie dwukierunkowego ruchu cyklistów na jezdniach ulic jednokierunkowych.

Projekt wprowadzany w Bydgoszczy nie jest ukończony, prace potrwają jeszcze ok. miesiąca i dopiero wtedy w pełni gotowe będzie oznakowanie pionowe i poziome.

To duże ułatwienie dla rowerzystów, jednak nie wszystkim te udogodnienia się podobają.